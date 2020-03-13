内蒙古：驰援湖北医务人员薪酬提高两倍

中国内蒙古自治区疫情防控指挥部近日印发通知，要求各地各有关部门从强化政策激励医务人员，包括将驰援湖北一线医务人员临时性工作补助标准提高一倍、薪酬水平提高两倍等。

据《内蒙古日报》报道，内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部昨日（12日）的消息，指挥部印发的通知要求各地各有关部门从强化政策激励，从优落实医务人员待遇等方面，进一步保护关心爱护医务人员。

通知明确，要提高疫情防治人员薪酬待遇，包括对参与疫情防治的医务人员和防疫工作者给予补助、将援鄂一线医务人员临时性工作补助标准提高一倍、薪酬水平提高两倍。对承担疫情防控工作任务重、风险程度高的医疗卫生机构核增一次性绩效工资总量，向参加疫情防治的一线人员倾斜。

此外，通知要求开通职称评聘绿色通道，对参加疫情防治的一线医务人员在职称评聘中优先申报、优先参评、优先聘任，晋升职称、晋升岗位等级不受本单位岗位结构比例限制，免除基层服务经历、继续教育、进修学习等要求。

通知也要求各级各部门强化生活保障，解决医务人员后顾之忧。对有困难家庭开展照顾帮扶，建立医疗机构、社区和志愿者相结合的一线医务人员家庭帮扶工作机制，并妥善安排其子女教育。

对在疫情防治工作中，因履行工作职责而感染冠病的医务人员，开通工伤认定和待遇支付绿色通道。对在疫情防治工作中，因履行工作职责殉职的医务人员，符合烈士评定（批准）条件的，及时开展烈士评定和褒扬工作，并按照有关规定落实好抚恤优待政策。