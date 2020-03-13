中国国务院发表《2019年美国侵犯人权报告》

中国国务院新闻办公室今日（13日）发表《2019年美国侵犯人权报告》，指美国充斥着歧视和暴力问题，公民权利缺乏基本保障，更称美国对自身侵犯人权的行为置若罔闻，并歪曲他国人权状况，在人权问题上玩弄双重标准。

据新华社报道，报告分为序言、公民权利和政治权利有名无实、经济和社会权利缺乏基本保障、少数族裔饱受欺凌排斥、妇女面临严重歧视与暴力、弱势群体处境艰难、移民遭受非人道对待、肆意践踏他国人权，全文约两万字。

报告提出，美国以自身对人权的狭隘理解为框架，以称霸全球的核心利益为标尺，每年根据捕风捉影、道听途说的材料拼凑出年度国别人权报告，对不符合其战略利益的国家和地区的人权状况肆意歪曲贬低，却对自身持续性、系统化、大规模侵犯人权的斑斑劣迹置若罔闻、熟视无睹。

美国国务院当地时间3月11日曾发表过2019年人权报告，其中有关中国的部分，称中国存在的任意或非法杀害、强迫失踪、酷刑、任意拘留，对记者、律师、博客作家、持不同政见者、上访者及其家人的人身攻击和刑事起诉，言论审查和强制性生育限制政策等。

中国国务院的报告称，美国是世界上枪支暴力最严重的国家，共发生415起大规模枪击事件，共有39052人死于与枪支有关的暴力事件。报告提出，美国在西方国家中贫富分化最为严重，贫富差距在2018年创50年来新高，但医疗教育费用不断攀升，社会保障覆盖面却在萎缩。

在少数族裔人权方面，报告指出，美国白人至上主义回潮，美国警察枪杀和残暴虐待非洲裔案件频发，非洲裔成年人被监禁的概率是白人成年人的5.9倍。在妇女、儿童人权保障方面，报告称，美国女性被枪击致死的概率比其他高收入国家高21倍，多达70%的美国女性曾遭受来自亲密伴侣的身体或性暴力；儿童贫困问题触目惊心，截至2018年，美国仍有1280万名儿童生活在贫困之中。

报告认为，美国为了维护自身的国际霸权，奉行单边主义，肆意践踏他国人权，践踏以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。动辄“退群”“毁约”，推卸国际责任，动摇全球互信合作基础；频频“制裁”“动武”，导致世界多地陷入动荡混乱，引发严重人道主义灾难。