中国医疗专家组抵达意大利协助抗疫

中国驻意大利使馆今天（13日）发布消息称，由中国国家卫生健康委和中国红十字会共同组建的抗疫医疗专家组一行九人当地时间12日晚抵达罗马，并携带部分中方捐助的医疗物资。

据中新社报道，中国驻意大使李军华、意红十字会主席罗卡及意卫生部、外交部官员前往机场迎接。

李军华表示，在意境内疫情蔓延之时，专家组克服困难、来意相助，是最美的“逆行者”。疫情没有国界，中意两国将同舟共济、守望相助。中国政府此时决定派出专家组，目的就是同意方深入交流经验，共同抗击疫情。这个决定和行动体现了人类命运共同体理念，彰显了中国的大国担当，也展现了中意在面对困难时守望相助、共克时艰。希望专家组在意期间活动顺利、平安。

罗卡欢迎中国医疗专家组来意并带来急需的医疗物资。他表示，意方高度赞扬中方抗击疫情取得了积极成效，由衷感谢中方在意困难时刻伸出友谊之手并提供支持和帮助，意方愿同中方加强交流合作，借鉴中方抗疫经验，早日扭转疫情势头。

意大利外长迪马约通过社交媒体进行视频直播，感谢中方派出医疗专家组来意并捐赠紧急医疗器械和物资。

中国专家表示，将抓紧时间了解意当前疫情，并与意方同行们全面分享中方的经验和做法，同意方共渡难关，加强双方医疗卫生领域合作。