华南海鲜市场一家四口住43天未感染 邻居：是管理员住宿舍

一度被视为2019冠状病毒发源地的华南海鲜市场本月初进行新一轮的消杀工作，现场却发现有一家四口居住在内，经查一家人中有一员为该市场老员工。

据红星新闻引述湖北卫视的报道，这一家四口为一对夫妻带着孩子和老人，住华南海鲜市场内部长达43天，没有防护设备，检测后发现并未感染。

经调查后，找到了这一家四口所住地附近的商户谭某。谭某介绍，这一家人中，50多岁的男子姓顾，是华南海鲜市场的管理人员，负责商户的日常工作管理。谭某说：“自从华南海鲜市场搬到江汉区，他就住在华南市场分配的宿舍里，住了很多年，是一位老员工”。

3月初消杀工作开始后，一家人被工作人员发现，顾某和家人因为在武汉没有房子，后来被疾控中心安排在酒店里隔离。“老顾的性格很温柔，不是很讨人嫌的那种人。他现在被疾控中心的人安排了酒店。我们平时不留电话，如果有事都是到办公室找他”。

另据了解，顾某经济收入一般，一直住在海鲜市场分配的员工宿舍。平时月收入人民币4000到5000元（约800到1000新元），扣除社保后，大部分工资都用在生活花销中。谭某告诉记者，顾某多年前跟原配离婚了，一个患有脑瘫的儿子，去年去世了。

目前，顾某一家四口正在隔离中。