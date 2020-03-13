“迄今最小恐龙”引发同行质疑 第一作者称“期待在讨论中进步”

中美科学家合作发现迄今最小恐龙的研究成果，昨天（12日）在国际权威科技期刊《自然》以封面文章发表后引发学界争议，多位学术同行今日联合发表《琥珀中的“史上最小恐龙”，也许是史上最大乌龙》质疑文章提出十大疑点，认为断定“最小恐龙”证据不足，很可能是蜥蜴。

据凤凰网报道，发现“迄今最小恐龙”的为中国地质大学（北京）副教授邢立达、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所外籍研究员邹晶梅（Jingmai K. O'Connor）、美国洛杉矶自然史博物馆博士施米茨（Lars Schmitz）等学者。他们对缅甸北部的一块琥珀化石鉴定显示，新找出一种蜂鸟大小的恐龙。蜂鸟是现存最小的鸟类，大多重量在2到6克，体长6到12厘米。

不过，这个发现却引起其他学者的质疑。据中新社报道，《自然》刊发成果论文第一作者、中国地质大学邢立达副教授回应质疑表示，眼齿鸟是鸟是龙是蜥蜴，非常欢迎大家提出质疑，一起讨论，促进对古生物认识的推进。“我们期待在讨论中进步”。

中国科学院地质与地球物理研究所王维和中科院古脊椎动物与古人类研究所李志恒、王敏、易鸿宇、卢静及澳大利亚新英格兰大学胡晗13日通过知名科学类自媒体《返朴》共同发表质疑文章指出，《自然》论文断定缅甸琥珀中头骨标本属于鸟或广义恐龙的证据并不过硬，甚至一些重要的解剖特征更支持该头骨属于某种蜥蜴。

他们从爬行动物演化关系、整体外形的趋同演化、标本解剖特征等方面提出10大疑点，包括“头的形状能证明它是鸟吗？”“不合理的系统发育分析”“没有眶前孔的鸟？”“长着侧生齿的‘鸟’？”“神秘的方轭骨”“蜥蜴才有的巩膜骨”“史上牙齿最多的‘鸟’？”“体型大小”“没有羽毛？”“奇特的措辞和逻辑链”。

其中，“没有眶前孔的鸟？”疑点称，鸟类和恐龙在头骨上有一个非常稳定而具有鉴别性的特征，那就是眶前孔，相比之下，所有蜥蜴都没有眶前孔。从该标本没有眶前孔来看，它不太可能是恐龙或鸟，反而可能是蜥蜴。

“长着侧生齿的‘鸟’？”疑点指，所有恐龙或鸟类的所有牙齿，都是长在颌骨齿槽里的“槽生齿”，而该化石中，上颌骨的牙齿显然是侧生齿，这种着生方式在蜥蜴中常见，但在恐龙和鸟类中史无前例。

“蜥蜴才有的巩膜骨”疑点称，恐龙和鸟也有巩膜环，但每一片巩膜骨的形状都很简单。在该琥珀头骨中，每片巩膜骨中段缩窄，整体呈勺状——这种形状相当有鉴别性，只在蜥蜴中发现过，在恐龙和鸟类中从没有过。

“没有羽毛？”疑点说，目前报道的所有含有鸟类或者恐龙的缅甸琥珀里，都不同程度保存了羽毛，但该成果论文里琥珀的内含物保存极好，却找不到丝毫羽毛的痕迹，这无疑缺失支持这件标本是鸟的决定性证据。

“化石发现是古生物学的魅力之一。正因如此，当新的化石材料带来奇特的新形态时，需要‘有一分证据说一分话’，谨慎地进行比较鉴别，尽可能全面地考虑各种解释的可能性及相应的意义。”质疑文章表示，希望该成果论文作者对质疑尽快作出公开回应，并迅速公开CT扫描原始数据，让其他科学家也能根据原始数据对现有的结果进行可重复性验证。

邢立达回应说，学术问题有自己的规范和流程，建议有兴趣参与讨论的学者，按学术流程来讨论。由于保存的因素，大部分化石标本都有自己的局限性，原始数据的提供也有成熟的通路可以索取。

有学界专家指出，科研成果引发争议和质疑对科学发展而言，可以说是有百利而无一害，既能在不断质疑中接近和发现事物本质，也能引起社会的广泛关注，从而共同推动科学进步。