上海复工满月出现“报复性消费”

复工已满月的上海出现“报复性”消费，外卖商户数、订单量、交易额等指标均呈稳定上升，更有商家外卖单量已超疫前。

据上观新闻报道，美团外卖近日发布餐饮外卖复工消费报告显示，以2月10日作为复工起点，复工四周以来，外卖商户数、订单量、交易额等指标均呈稳定上升，其中30%商家的外卖单量已超过疫前。不过，这或是因线下堂食元气尚未恢复、外卖业务挑起餐饮经济大梁的缘故，复工以来，中国一线城市的外卖订单量增长迅猛。

该报告还显示，尽管90后依然是外卖消费的主要群体，但在新增用户中，原本更偏爱在家做饭的60后、70后消费群体，分别以36.7%、31.5%的占比，成为外卖新客增长的主力，主要表现为：为家里购买生鲜蔬菜、给自己买啤酒、复工上班后给自己点一份黄焖鸡米饭等。

而城市的“报复性消费”则从一杯奶茶开始。饿了么数据显示，从2月10日开始的复工第一周，上海人在饿了么消费了16万单奶茶，但到了复工第四周，这个数字已变成33万单，其中一名用户更一次性下单77杯奶茶。

订单量排名前五的，是一点点奶茶、麦当劳、肯德基、星巴克以及小杨生煎。在外卖订单量排名第一的奶茶品类中，还出现了“升杯加料”的势头。复工第四周，上海共售出7.2万杯珍珠奶茶，如果按一杯12颗珍珠计，这些珍珠可以填满一个国际标准游泳池。而且，复工第四周，要求大杯、超大杯的奶茶订单比去年12月正常一周增加了3.4倍。

除了珍珠奶茶，上海的小吃生煎同样迎来了猛烈消费。复工第一周，上海人消费了3.6万单生煎订单，但到复工第四周，上海人消费了超过6.2万单生煎订单，单量增长1.76倍，且三拼生煎订单比去年12月正常一周增加了1.7倍。