美专家：政府抗疫手法或正让中国在政治上获利

有美国国家安全专家认为，美国政府处理冠病疫情的手法正让中国获取政治上的好处，这次危机或成为美国在和中国竞争时处于不利地位的一个关键时刻。

据美国之音报道，美国总统特朗普3月11日晚宣布对欧洲实行旅行限制，欧盟对此声明表示，不赞同美国在未经协商的情况下，单方面做出实施旅行禁令的决定。

美国的一些观察人士在推特上表示，对特朗普不与盟友磋商的情况下宣布旅行禁令感到不可思议。

而中国正在向欧洲疫情最为严重的国家意大利提供帮助，同时也向韩国、日本提供了医疗设备。

新华社报道，意大利当地时间12日晚，由中国国家卫生健康委和中国红十字会共同组建的抗疫医疗专家组一行九人抵达罗马，抵达的还有中方捐助的呼吸机、监护仪等医疗物资。

有观察人士认为，美国的做法使得中国用这次疫情扩大软实力并向外部世界推进“中国方案”提供了方便。

哈佛大学国际事务中心的学者戈维茨(Julian Gewirtz)认为，中国政府正努力使其抗疫行动成为世界如何看待中国制度的一个决定性的正面时刻。

他认为，“特朗普政府对疫情的疏忽和反应只会使这种扭曲变得更加容易。”

在奥巴马任内担任过副总统拜登副国家安全顾问的热特纳（Ely Ratner）认为，2008年的国际金融危机是使中国信心满满且改变了全球对美中实力对比看法的关键性时刻。

他担心，由于美国政府此次对疫情的不当处理，美国可能会再次处于中美竞争的关键性时刻而且是对美国不利的这样一个时刻。