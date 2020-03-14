搜狗成春雨医生第七大股东 加速布局互联网医疗

搜狗拓展线上医疗产业，成为线上医疗公司北京春雨天下软件有限公司（下称“春雨医生”）的第七大股东。有业内人士认为，互联网医疗已站上风口。

据华夏时报报道，天眼查显示，春雨医生3月6日发生工商变更，新增股东北京搜狗信息服务有限公司，以及新增主要人员搜狗CEO王小川为公司董事。此次工商变更完成后，北京搜狗信息服务有限公司位列春雨医生第七大股东，持股比例6.39%。

王小川表示，搜狗本身的搜索就承接了大量用户对于医疗相关的查询，接近10%的搜索请求都与医疗相关。后续会加强医疗相关的AI信息服务能力。

春雨医生是较早进入互联网医疗行业的企业，也是该领域成立最早的独角兽企业之一。

华夏时报援引数据分析，中国2019年医疗健康领域私募股权投融资共发生464起。其中，不乏互联网巨头的身影，比如，京东健康、阿里健康、企鹅杏仁分别对应京东、阿里和腾讯。

有业内人士认为，互联网医疗已站上风口，社会确实第一次对互联网医疗真正形成了一致的共识。甚至，部分企业趁热打铁，迫不及待地谋求上市。

目前，A股上市公司中涉及互联网医疗的公司有72家，自春节以来，互联网医疗概念指数累计上涨11.54%，大幅跑赢上证指数。

医药咨询机构沙利文发布的中国医疗健康应用报告显示，2019年中国互联网医疗市场规模达到267亿元（人民币，下同，53.91亿新元），2026年将增至1978亿元。行业未来将进入规范化发展的高速增长期。

不过，互联网医疗行业整体还处在线上轻问诊、导诊的初步环节，且目前大部分互联网医疗平台处于非盈利状态。