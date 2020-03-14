分析：海外疫情将加剧供应受阻 中国外贸企业盼回血

有分析认为，中国劳动密集型产业正处于既担心上游原材料不足、又焦虑下游新订单的尴尬状态中，尤其在纺织、科技零部件企业中表现明显，尽管已经复工但作为长链条行业，更期盼国内供给加快回血以寻求下游海外订单最大化。

据路透社报道，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员彭波分析道，“国外的进出口限制和禁令不会很快解除，反而随着海外疫情的蔓延，供应受阻情况可能还可能会进一步加剧。”

他分析，3月至4月是中国经济复苏及恢复产业链的关键时间窗口，这两个月国内生产生活将迅速恢复，且国际产业链受新冠疫情冲击短期还不太大，还能够保持基本正常的运行，有利于国内外产业链间的联接。

彭波强调，伴随着中国国内疫情的缓解，国内供给与需求方面的压力将会逐步缓解，且供给的恢复应该快于需求。抢到这两个月时间开展正常生产及进出口，既可以挽回一部分前期经济停滞带来的损失，也可以为海外疫情可能带来的更严重冲击做好预防的准备。

目前海外疫情形势日益严峻，对上游中间品进口依赖程度较强的中国加工制造企业生产压力骤增，相比之下，以出口为导向的劳动密集型企业虽无上游端飘洋过海之忧，却依然有着跨地区难协同的困扰。

随着海外疫情的持续扩散，外需压力加大，中国外贸企业的焦虑由“能否按时交货”转向了“后面还会不会又接到订单”。

目前，日本、韩国、伊朗及意大利确诊病例持续居高，尽管相比日韩，中国和意大利之间的贸易规模较小，但值得注意的是，意大利举行的诸多贸易展会是中国外贸企业与欧洲客户订单的重要平台。

中国国际经济交流中心副部长刘向东分析，“新增订单需求，扩大再生产，利用现有产能满足既有订单需求的同时，修补和增强供应链，才能应对好内外疫情带来的经济冲击。”

2月1日，中国华东进出口商品交易会理事会办公室发布公告称，原定于2020年3月1日至4日举办的第30届华交会将延期举办，未给出推迟后的具体日期。华交会通常吸引服装和家居用品交易商，去年该展会宣布达成价值23亿美元（32.55亿新元）的交易。