口罩相关企业增速达15倍 专家提醒警惕产能过剩

天眼查数据显示，中国口罩和呼吸防护相关企业共计38151家，2020年2月以来新增6114家，与去年同期比较，增速高达1561%。有专家提醒，虽然疫情及复工复产需求尚未被满足，但应警惕产能过剩。

据《新京报》报道，天眼查专业版数据显示，一次性医用口罩最关键的原材料之一，熔喷布的相关企业，目前共计347家，2020年2月以来新增112家，与去年同期比较，增速高达3633%。

额温枪相关企业共计994家，2020年2月以来新增202家，与去年同期比较，增速高达4950%。

防护服相关企业共计5427家，2020年2月以来新增1151家，与去年同期比较，增速高达2157%。

北京鼎臣医药管理咨询中心负责人史立臣认为，原来国内口罩市场饱和，但疫情暴发导致口罩需求猛增，很多企业转产，随着企业数量大幅增加，曾经被哄抬的口罩价格已经开始回落，逐渐向合理价格靠拢。

史立臣认为，目前中国国内疫情并未结束，而且复工复产对口罩的需求也不小，中国也会支援友好国家，因此目前产能还没出现过剩。不过疫情结束后，产能肯定会过剩。

史立臣指出，疫情初期投入建设口罩生产线的企业，由于原材料、设备等价格低，这部分企业能赚到钱。此后投入的企业，尤其是纯投机性企业，想赚取暴利已经不可能。此外，84消毒液等消毒产品也在降价，短期内已经出现产能过剩的苗头。