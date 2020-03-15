中国大陆新增20例确诊 其中境外输入16例

中国大陆昨天（14日）新增20例冠状病毒病例，其中16例是境外输入病例。新增死亡病例10例。

3月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，新增死亡病例10例，新增疑似病例39例。

湖北新增确诊病例四例，新增治愈出院病例1335例，新增死亡病例10例，现有确诊病例10431例，其中重症病例3163例。累计治愈出院病例54278例，累计死亡病例3085例，累计确诊病例67794例。新增疑似病例1例，现有疑似病例18例。

3月14日0—24时，新增报告境外输入确诊病例16例。截至3月14日24时，累计报告境外输入确诊病例111例。

当日新增治愈出院病例1370例，解除医学观察的密切接触者1409人，重症病例减少384例。

截至3月14日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例10734例（其中重症病例3226例），累计治愈出院病例66911例，累计死亡病例3199例，累计报告确诊病例80844例，现有疑似病例113例。累计追踪到密切接触者679759人，尚在医学观察的密切接触者10189人。

累计收到港澳台通报确诊病例204例：香港141例，澳门10例，台湾53例。