澳门高校4月1日起可恢复部分教学活动

澳门高等教育局与当地十所高等院校领导及代表日前召开会议，初步建议院校在满足特定条件，并因应自身实际情况，可考虑于4月1日起恢复部分教学活动。

据澳门特区政府官方网站昨天（14日）的消息，高等教育局局长苏朝晖表示，疫情期间，高教局与各院校领导保持联系，密切监察疫情的发展。由于大陆和澳门的疫情逐渐缓和，澳门已连续30多日没有确诊个案，因此，高教局希望通过该会议了解各院校的复课安排及相关工作。

会议上，不少院校表示，由于各院校的规模、本地生和外地生比例、课程设置等方面不同，认为可采用分批方式进行复课，以减低病毒的传播风险。与会院校建议在满足特定条件，并因应自身实际情况，可考虑于4月1日起恢复部分教学活动，包括应届毕业生修读的课程、以本地生为主的教学活动及必须透过面授进行之科目及评核，如实验课、实习、报告引介以及论文答辩等。

苏朝晖也指出，高教局已制定了本澳高等院校复课适用指引，内容涉及复课准备和教学安排、设施配备、教职人员及学生支援、校内外活动等。

至于其他学生的复课安排，高教局会继续与各院校保持沟通，视乎疫情发展以及各院校的自身情况，就复学日期作出稳妥安排，并会至少提前14日对外公布，以便师生有足够的时间做好准备。