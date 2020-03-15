湖北省部分市县逐步恢复公交出行

根据湖北省疫情防控指挥部的最新通知，允许省内低、中风险地区逐步恢复公共交通出行。3月13日至14日，咸宁、宜昌等地在严格做好疫情防控的前提下，已逐步恢复客运班线、公交、的士等公共交通出行。

据《湖北日报》报道，3月14日上午，在咸宁市通城县城市航站楼门口，停着一辆大巴车。在工作人员逐一测温后，43人登上大巴车。据介绍，这些人都是赴浙江义乌返岗的务工人员，在当地交通、人社等部门的组织下，乘坐专车返回义乌。

通城县人社局相关负责人表示，该县是劳务输出大县，为帮助滞留在家、持有湖北健康码“绿码”的务工人员尽快返岗，政府部门在确保疫情防控措施到位的前提下，采取了“点对点”“一站式”送达服务。这是首批护送的人员，接下来还会统一进行健康审查，为返岗务工人员办好相关出行证件，分批组织人员出行。

赤壁市运管局相关人士介绍，作为低风险区，赤壁也是劳务输出大县(市)，大部分人在广东、浙江务工经商；考虑到运能不足的问题，经与湖南岳阳方面沟通，从3月13日起，该局分批将持有湖北健康码“绿码”的务工人员“点对点”送至岳阳高铁站，在那里再换乘高铁出行。

此外，潜江、来凤等地也采取了包车形式，“点对点”运输外出务工人员。

四辆大巴车13日同时从宜昌汽车客运中心站发出，分别发往兴山、秭归、宜都和五峰。这是宜昌交运集团逐步恢复交通运行后，开出的首批城际班车。

宜昌市部分德士3月14日投入运营，外出人员逐步增多。当日，经宜昌市疫情防控指挥部批准，宜昌市恢复了城区至八个县市的城际班车。

宜昌市交通运输局综合交通执法支队支队长万平原表示，宜昌市正在逐步恢复城区至各县市城际班车，目前开行车辆数量约为平时的10%，旅客在“宜昌交运客运”微信公众号预约、实名制购票，扫码验证上车。上车后隔开就坐，全程佩戴口罩，车辆不允许在高速公路上下客。不过，城际班车只允许在宜昌市城区至各县市区流动，各县市之间不允许流动。

此外，宜昌各县市区都逐步恢复了城乡班车(公交车)和村村通客车，但数量比平时明显减少。运行首日，乘客不多。

公交、的士方面，截至3月14日15时，襄阳、黄石、十堰、仙桃、潜江、公安等地逐步恢复了公交车运营。宜昌、十堰、潜江等地逐步恢复了出租车运营。

省交通运输厅相关负责人表示，目前，各地都制定了逐步恢复公共交通出行方案，未来几天，除武汉外，更多市县将逐步恢复公共交通出行，也将有更多“点对点”“一站式”车辆护送务工人员返岗。