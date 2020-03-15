陈茂波称香港金融市场有序运作

香港财政司司长陈茂波表示，过去一周国际金融市场非常动荡，但香港银行体系流动性充裕，有充足的资本支持，当局将持续监察市场情况，评估潜在系统性风险，在有需要时再加固防御措施，维护金融稳定。

据香港电台网站报道，陈茂波在网志说，虽然香港金融巿场出现较显著波幅及交投量增大，但股票、期货及衍生工具巿场均如常有序运作，港交所的交易、结算和风险管理运作亦有秩序地进行，而对冲基金及主要市场参与者的坐盘或沽空情况亦未见不寻常变化，港元汇率、利率亦大致保持平稳。

他说环球经济动荡令香港经济承受更大的压力，预期失业率将加速恶化，本周公布的最新失业率将攀升至约9年来最高水平，相信“重灾区”会是饮食、零售、酒店住宿，及建造等行业。他说，由于不少企业缩减营运时间或暂时休业，裁员、减薪或要求员工放无薪假等，令失业率和就业不足率上升的同时，雇员收入亦减少，就业市场的受压面进一步扩大。新一份预算案宣布了规模达到1200亿港元的一次性措施，希望立法会尽快审议通过预算案，发挥支撑经济的作用。

陈茂波提到，受到早前立法会“拉布”影响，至今仍有37个已获立法会工务小组支持的工程计划，正等待财委会通过拨款，牵涉约为501亿的总预计工程费用，涉及约7700个职位，如项目获立法会通过，将有助缓解行业的就业压力，也可拉动其他经济环节的需求。



