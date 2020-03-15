北京就餐指引新规：全面推行公筷公勺 餐桌间隔

北京市商务局昨天（14日）发布疫情期间餐饮服务单位经营服务指引3.0版，进一步明确了复工复产期间顾客就餐和餐厅服务细节，要求就餐人员用公筷公勺，不得面对面就餐，餐桌间隔要在1米以上等等。

据《北京青年报》报道，本次发布的指引适用于北京餐饮企业及其门店、单位食堂、网络餐饮服务第三方平台等餐饮服务单位。指引要求，餐饮服务单位要在店内外候餐区、取餐区、结账区划设“一米线”，严格控制排队就餐人流密度，提倡使用二维码扫码点餐、结账。餐饮服务单位要安排专门人员对就餐人员检测体温，体温正常方可进入餐厅就餐。

指引明确提出，就餐人员不得面对面就餐。内部食堂应采用分时段错峰就餐等服务方式。餐饮服务单位要全面推行公筷公勺。对于合餐顾客，要做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，或者“一人一公筷、一人一公勺”。有条件的餐厅要积极推广分餐制。此外，餐饮服务单位要控制餐厅就餐人数，停止接待群体性聚餐。拉开桌椅间距，确保餐位间隔在1米以上，如桌椅固定无法移动，要明确标识出非就餐座位。

在就餐环境方面，指引要求，餐厅对于顾客接触多的桌面、门把手、水龙头、走廊、电梯、扶手、洗手间等部位及时清洁消毒。餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前必须清洁消毒，做到“一客一用一消毒”。厨余垃圾加盖、分类及时清理。餐厅还要严格落实进货查验及索证索票制度，做好采购验收及台账登记工作，不得采购不明来源或不符合要求的食品和食品原料。

对于餐饮行业员工，指引要求餐饮员工上下班途中要正确佩戴口罩，尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上下班。如必须乘坐公共交通工具，要全程佩戴口罩，途中尽量避免用手触摸车上物品。员工体温正常方可进入经营场所，上岗期间必须保持清洁卫生，严格洗手消毒，时刻佩戴口罩，口罩要及时更换。一旦发现员工有发热、感冒、咳嗽、呼吸道感染等症状，应立即停止工作，及时到医疗机构就诊。

针对送餐网络服务第三方平台，指引要求落实防控主体责任，掌握本平台送餐人员健康状况，禁止送餐人员在餐饮服务场所形成人员聚集。另外盛放食物的容器保持清洁卫生，应在平时清洁消毒要求的基础上增加频次。餐食不得遗撒。指引提出，送餐人员在取餐、送餐时，应采取无接触或少接触配送方式，如外卖可以送到楼宇门口、小区门口由顾客自取，减少人员接触。

在食材采购方面，指引要求各餐饮企业严格落实进货查验及索证索票制度，做好采购验收及台账登记工作，不得采购不明来源或不符合要求的食品和食品原料、严禁采购使用病死或死因不明以及检疫不合格的肉类及其制品，严禁圈养宰杀活的畜禽动物，严禁采购和制售野生动物及其制品。