江启臣韩国瑜在党主席补选后首度会面

国民党主席江启臣与高雄市长韩国瑜，今天（15日）在党主席补选后首度会面，两人进行约一小时闭门会谈，韩国瑜强调全力支持江主席党务改革；江启臣则指出，韩市长不是来当官的、是来做事的，请所有高雄市民唾弃恶质政治操作，以行动来继续支持韩市长服务市民。

据《自由时报》报道，江启臣、韩国瑜今上午均出席光德寺净心长老萧鸿川老先生赞颂大典，会后两人辟室密谈，国民党政策会执行长林为洲、立院党团书记长蒋万安委员也陪同。

高市府会后以书面指出，韩、江等人针对多项大家关心议题交换意见，尤其在防疫措施、市政内容、政策合作、党务再造等议题方面，都有共识要携手合作；韩市长也祝福江主席任重道远，为国民党开创新局、大步向前，他对江主席有信心。

他也向江启臣说明目前高雄市施政重心为“防疫第一、市政优先”，高雄市会与中央政府、其他县市及国民党共同“抗疫”。

此外，高雄市过去建设落后其他五都太多，虽有拥有直辖市的地位，却没有获得预期应有发展，空有虚名不切实际，韩国瑜特别拜托江主席与立院党团，能协调中央争取更多资源导入高雄市。

江启臣指出，国民党从基层出发，深耕地方是重中之重，尤其高雄目前没区域立委，因此江主席会要求组发会及政策会，重新检视并规划没有区域立委的县市，要有不分区立委来进行责任区认养，让服务零落差，落实国民党以“民”为主的核心价值。

他强调这一年来高雄市的基础建设进步非常大，市府团队日以继夜推动市政工作，不应该被有心人士为了政治利益、选举恩怨来刻意抹黑、贴标签，造成市民彼此对立、民心不安。