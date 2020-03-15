中国专家：用清肺排毒汤治冠病总有效率97%

中国中央指导组专家、国家中医药管理局专家组组长、中国中医科学院首席研究员、中国科学院院士仝小林今天（15日）表示，截至3月13日，10个省份1261例冠病患者服用“清肺排毒汤”后，1102例得以治愈、29例症状消失、71例症状改善。其中，在40例重症患者服用后，已有28例出院；12例在院治疗，10例症状好转，“由重转轻”。他说：“总有效率达到97.78%，无一例由轻症转为重症或者危重症。”

据澎湃新闻报道，此前国家中医药管理局科技司司长李昱曾介绍，国家中医药管理局以临床“急用、实用、效用”为导向，于1月27日启动了“中医药防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究”工作。

在取得214例临床有效数据的情况下，2月6日国家卫健委、国家中医药管理局联合发文向全国推荐使用清肺排毒汤。

而在日前公布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》中，清肺排毒汤列入中医临床治疗期首选。该方将四个方剂21味药组合在一起，成为一个新的方剂。

仝小林就此介绍，中药复方“清肺排毒汤”作为此次抗击新冠肺炎疫情专门设计的方子，由复方“麻杏石甘汤、射干麻黄汤、五苓散”等几位药、复方综合而成。临床上，适用发热、疑似病例，轻型、普通型、重型新冠肺炎患者救治，应用比较广泛。原则是“宣肺、化湿”。

“总的来看，方子在应急状态下，按照通治方去治疗，取得了比较好的疗效。”仝小林介绍，目前服用“清肺排毒汤”的患者症状缓解都比较明显。