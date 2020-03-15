北上深教培调查：家庭年均支出1.6万

上海市消保委今天（15日）发布《上海、北京、深圳青少年教育培训消费调查报告》显示，78.4%的家庭在最近一年中有过教育培训消费。孩子教育培训的平均支出约为1万6000元人民币（不含学历教育）。

据澎湃新闻报道，调查显示，青少年教育培训已经成为三地家庭消费“刚需”且会进一步增长。78.4%的家庭在最近一年中有过教育培训消费。孩子教育培训的平均支出约为16000元（不含学历教育），占家庭总收入的9.4%，已经超过了旅游，接近家庭的餐饮消费支出，对家庭形成了一定的经济压力。

三地青少年参加校外培训班的数量多、时间长、类型广，有69.1%的青少年参加过1-3个培训班，27.4%参加过4-6个培训班。参加的培训班前五位依次是外语、绘画、形体或舞蹈、钢琴等乐器以及数学。

让孩子全面发展是教育培训消费的主要动因，随着孩子慢慢长大，课业压力增加，家长们的焦虑感不断攀升，也进一步驱动了教育培训消费。76.3%的三地家长表示“如果不为小孩报培训班，自己会焦虑”；61.8%的三地家长表示“为孩子报培训班是家长尽责的表现”；38.8%的三地家长表示“别的小朋友都报了培训班，我觉得肯定不能落下”。“剧场效应”以及孩子的学习和成长过程无法“重启”，让家长既不敢不为孩子报培训班，也不能不为孩子报培训班。

调查同时发现教育培训行业信息公开的程度较低，三地家长报名时能获取的信息面较窄，对培训机构的了解度不高，影响了消费者的知情权和选择权。很多家长都遇到过报名后换场地或换老师，培训质量差，机构夸大宣传，电话骚扰等问题。

