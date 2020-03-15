研究发现儿童冠病感染在疫情初期已发生

武汉大学蓝柯、刘映乐，复旦大学余宏杰联合华中科技大学同济医院孙自镛等研究人员在顶级学术期刊《新英格兰医学杂志》上发表论文，对武汉市2020年1月早期儿童新冠病毒感染情况分析发现，在疫情初期，儿童新冠病毒感染业已发生。

据武汉大学新闻网报道，论文题为 “Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China” ，研究包括从2020年1月7日至1月15日的共366名住院儿童（≤16岁），该研究得到同济医院伦理委员会的批准。

在366名儿童中，最常见的病原体是甲型流感病毒（占23例[6.3％]）和乙型流感病毒（占20例[5.5％]）。在6例患者中（1.6％）检测到了导致Covid-19的病毒SARS-CoV-2。从Covid-19患者的父母或监护人那里获得了知情同意，以公布其临床数据。6名Covid-19患者的发病日期在2020年1月2日至1月8日之间，并且患者在1月7日至1月13日之间住院。

这项研究表明，在SARS-CoV-2爆发的早期，Covid-19发生在儿童中，引起中度至重度呼吸系统疾病，与一名患者的ICU入院有关。患者或家属均没有直接接触过华南海鲜批发市场或彼此直接接触过。该研究尚未确定该患者的感染源。研究结果表明，儿童SARS-CoV-2感染是在流行的早期发生的。