国际举联叫停奥运资格赛 中国队提前完赛未受影响

受2019冠状病毒疫情的影响，国际举重联合会日前叫停包括世青赛在内的一系列东京奥运会资格赛。不过，中国队已经提前收获足够奥运资格积分，目前正在北京备战奥运会。

据新华社报道，国际举联近期接连取消了原定3月中旬在罗马尼亚举行的世青赛，还将原定4月开赛的欧锦赛、亚锦赛、非洲锦标赛延期到6月，原本4月下旬举行的大洋洲三项比赛也被迫延期。

国际举联在官网上发布消息说，该组织的运动委员会密切关注疫情发展，与各项赛事组委会进行了交流最终做出取消或者延期赛事的决定。由于一些赛事还是奥运资格赛，国际举联将于3月17、18日在瑞士洛桑召开执委会会议，讨论如何更改奥运资格积分办法，保障运动员权益。

作为奥运会夺金“大户”，中国举重队一直在北京的国家体育总局训练局备战东京奥运会，原定大年初二去海南转训也因疫情而取消。中国举重协会主席周进强表示，自从国际举联公布东京奥运会参赛资格积分办法后，中国国家队做出了“积极参加资格赛、尽早拿积分”的决定，在去年年底就已经通过参赛拿到足够的积分，因此几乎不受国际举联停赛影响。

周进强说：“国家队绝大部分重点队员都已经打满奥运资格赛、获得奥运资格。一小部分二线队员还没打满奥运资格赛，但是不影响我们的奥运备战。国家队目前处于一个主动的位置。”

东京奥运会周期，国际举联对奥运资格赛进行重大改革：从原先的世锦赛、洲际锦标赛获得团队奥运资格，改为每名运动员必须要在三个时间段参加总计至少六站资格赛，再从其中选出四站最好成绩计算奥运积分，由运动员个人获得奥运资格。

周进强还透露，中国队原本打算把参加亚锦赛作为“训练调整”，但由于比赛延期，国家队将另做打算。国家队近期在训练局封闭训练期间，通过举办队内趣味运动会、与跳水队联谊等活动，努力丰富队员们的训练和生活，目前队员们的状态良好。