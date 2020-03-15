疫期睡眠调查：湖北人成“睡眠大王”

中国睡眠研究会昨天（14日）发布疫情期间中国人睡眠调查结果，发现大部分人睡得比疫情前多，其中湖北人睡眠时间最长，但睡眠质量有所下降，睡眠质量较差的人数占比上升10%。

据《新京报》报道，中国睡眠研究会发布“新冠疫情期间国人睡眠”白皮书（以下简称“白皮书”）显示，在疫情最为严重的湖北，人们当起了“睡眠大王”，睡眠时间最长，超过九个小时。其次为北京人、浙江人、河南人和重庆人。

白皮书显示，虽然受调查者总睡眠时间增加两个小时左右，大部分人比疫情发生之前睡得多，但睡眠质量有所下降。人们入睡时长普遍比疫情发生前延长30分钟，睡眠质量较差的人数占比上升10%，其中，64%的56岁以上的受访者睡眠质量最差。

中国睡眠研究会常务理事、南方医科大学南方医院精神心理科主任张斌指出，人们的内在的节律与睡眠时间不匹配，就会造成睡眠质量不好；玩手机会让人们的兴奋度增高，由于手机光亮会使人们的褪黑素分泌后移，使入睡变得更加困难。

白皮书指出，疫情前90%的人集中在20时到24时就寝，约50%受访者起床时间在7时左右。全民宅家期间，超过一半的受访者凌晨后才就寝。人们睡得更晚，起得更晚。总体而言，人们的睡眠时间推迟两个小时左右。

江西人成为“熬夜冠军”，受访者中93%熬到23时至凌晨4时；最会养生、最不熬夜的则是北京人。深夜阅读兴趣加强，用睡眠时间刷资讯的人越来越多，深夜1时到2时用户活跃度提升超过63%。

长期宅着，人们逐渐失去了早起的动力。浙江人起床最晚，在受访者中11时至12时起床占比最高，起床后直接吃午餐。

张斌建议，要确定自己的作息时间表，帮助自己良好地执行作息制度，规定好白天的学习、娱乐、就餐时间，还要通过官方渠道了解到关于2019冠状病毒的知识，避免不必要的恐慌。