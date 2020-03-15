湖北荆州解除城乡社区封闭管理

据湖北省荆州市人民政府新闻办公室微信公众号消息，荆州今天（15日）发布通告表示，该市荆州区解除城乡社区封闭管理，3月16日下午恢复农村客运班线。

通告全文如下：

一、疫情解除前，全区村居民要继续配合基层组织和单位开展的“四类人员”排查，凡发现自身有发热、干咳、乏力等症状的，要主动向所在社区（村）和单位报告，并按相关规定及时到发热门诊规范就诊。药店要做好购买退烧、咳嗽等药品人员信息登记并每日及时报告区市场监管局汇总上报区防控指挥部。谁违反、谁漏排、谁漏报，严肃追究相应人员责任。

二、自即日起，全区解除城乡社区封闭管理，精准实施小区管控。小区居民要严格遵守相关规定，小区内活动戴口罩、不扎堆、不串门、不聚餐，进出小区必须严格登记、体温检测、验码通行。违反的，一经发现严肃追责问责。市区两级机关事业单位下沉社区人员，要按照市委组织部《关于低风险等级下统筹调度下沉社区（村）党员干部的通知》要求，与社区干部一道继续坚守岗位，不动摇、不松懈、不厌战、不麻痹。

三、疫情解除前，人员聚集度高、相对密闭的经营场所，包括影剧院、棋牌室、游艺厅、书店、网吧、舞厅、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店、健身房、培训机构、堂食类餐饮等，仍不得复工复产，其它各类市场主体均要加速有序复工复产复市或继续恢复正常生产经营。

可以复工复产复市企业，恢复前应制定疫情防控工作方案和应急处置预案，做好相关准备工作，确保做到防控机制、员工排查、设施物资、环境消杀、安全生产“五个到位”，由企业向主管部门申报，按程序审批。其中，超市、便利店、药店、理发店、快递、加油站、非定点医院、无接触式餐饮、法律会计、软件信息、工程监理、造价咨询设计等服务业企业担负起疫情防控主体责任，按相应指南规范落实防控措施前提下自行有序恢复经营，对造成疫情防控安全隐患的，属地或行业监管部门均可并应责令停业整改直至合格。

四、优化车辆和人员通行。3月16日下午恢复我区农村客运班线。出行人员凭“绿码”或健康证明乘坐公共交通车辆。人员省内流动（除武汉外）持“绿码”或健康证明通行，车辆不上高速无需通行证。市域内出行上高速通过“荆易行”申领车辆通行证，省内跨市州出行上高速通过“湖北交管”申领车辆通行证。

五、进一步加强外来人员排查、登记、服务工作。对从境外入（返）荆人员，一律集中隔离满14天。对疫情严重地区及高风险地区来荆持“绿码”人员，加强跟踪管理，做好健康监测和服务；无“绿码”人员一律集中隔离满14天。对中、低风险地区来荆人员，在出示健康“绿码”后，各社区（村）无条件接收。

疫情低风险不等于无风险，希望广大村居民继续配合、自觉遵守疫情防控规定，注意个人卫生和居住地环境卫生，不聚集、不过事（红白），做一个遵纪守法的好公民，坚决防止疫情死灰复燃。