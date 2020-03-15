飞往中国多条航线机票价暴涨 同期涨幅可达七倍

中国疫情防控形势全面向好，一些旅居欧洲、美国等地的中国侨民掀起归国“避难潮”，但不只国际航班取消信息比比皆是，机票也纷纷飙至高价，一些航线更比同期贵近七倍。

据《每日经济新闻》报道，一个在线购票平台显示，从一趟泰国航空的航班信息来看，该航班3月15日上午11点的预订信息显示票价为1.16万元（人民币，下同，约2300新元）。但从历史价格来看，该航班在3月13日的票价不过才4219元，两天时间翻了一倍有余。

从法国巴黎起飞到北京3月16日的航班有六趟在售，票价最低近1.5万，最高达到4.74万元。而去年同期票价最低仅为1977元，涨幅约7.5倍。

同一天，有五趟从伦敦飞往北京的航班机票在售，全部为中转。票价从1.5万元到3.5万元不等，全部是经济舱。

据悉，票价上涨的背后是受疫情影响，旅客出行需求急剧下降，不少航空公司都采取了缩减、取消航班、停飞航线的措施来应对。

3月17日伦敦飞上海共计12趟航班机票有销售，票价从4353元到6.08万元不等，另有七班飞机已经取消行程。其中一趟日本航空在东京中转的航班票价已经涨至五万元，却显示票少。

在该票务平台也显示，近期巴黎至上海、洛杉矶至北京、芝加哥至上海等航线的票价动辄都在3000元以上，多数在一万元左右，甚至不乏三五万元的高价。