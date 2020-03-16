中国首两个月工业零售指标双双下滑

中国几个国民经济指标受到冠病疫情的影响，首两个月的规模以上工业增加值同比下降13.5%，社会消费品零售总额也滑落20.5%。

中国国家统计局今天（16日）在官网发布的数据显示，中国工业生产下滑，但重要物资生产保持增长。分经济类型看，国有控股企业增加值下降7.9%；股份制企业下降14.2%，外商及港澳台商投资企业下降21.4%；私营企业下降20.2%。

国家统计局也引述全国采购经理调查数据结果说，大中型制造业企业复工率截至2月25日达到85.6%，生产经营活动正有序恢复。

中国全国服务业生产指数在1-2月份同比下降13.0%。从主要行业看，金融业增长4.5%，信息传输、软件和信息技术服务业增长3.8%，其余行业不同程度下降。

此外，中国固定资产投资降低，高技术产业和社会领域投资降幅低于平均水平。全国固定资产投资（不含农户）在1-2月份同比下降24.5%，房地产开发投资也下降16.3%。

国家统计局认为，中国1-2月份面对突如其来的冠病疫情，但各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全力打好疫情防控总体战阻击战，取得阶段性重要成果。此外，在各项政策措施作用下，企业复工复产加快，生产生活秩序逐步恢复，国民经济实现有序运行，基本民生得到有效保障。