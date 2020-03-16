2月份中国房价指数同比升幅为逾一年半最低

中国国家统计局今日发布中国2月份商品住宅销售价格变动情况统计数据，路透分析指，2月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升5.8%，涨幅不及上月的6.3%，且为2018年7月以来最低。此外，房价同比连涨53个月、环比持平，为2015年4月以来最低，此前已连涨57个月。

据中国国家统计局官方网站的消息，其城市司首席统计师孔鹏解读2月份的数据时指出，70个大中城市房地产市场价格涨幅稳中有落，其中一二三线城市新建商品住宅销售价格环比持平或涨幅回落，同比涨幅则稳中趋落。

孔鹏指，初步测算，一线城市2月份新建商品住宅销售价格同比上涨3.5%，涨幅比上月回落0.3个百分点；二手住宅销售价格同比上涨2.2%，涨幅与上月相同。

二线城市的新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨6.2%和3.0%，涨幅比上月分别回落0.7和0.4个百分点，均连续10个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.9%和3.3%，涨幅比上月分别回落0.5和0.4个百分点，均连续11个月相同或回落。

此外，经初步测算，2月份四个一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，上月为上涨0.4%。其中，北京上涨0.1%，上海和深圳持平，广州下降0.1%。

二手住宅销售价格环比则出现涨跌互现的现象。综合来看，二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，北京和广州分别下降0.2%和0.1%，上海和深圳分别上涨0.2%和0.5%。

从二线城市方面来看，31个城市的新建商品住宅销售价格环比微涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点，武汉、石家庄和太原等12个城市受疫情影响无成交，价格视为没有变动（环比指数为100，下同）。二手住宅销售价格环比持平，与上月相同，武汉、石家庄和呼和浩特等12个城市无成交。

从三线城市方面来看，35个城市的新建商品住宅销售价格环比微涨0.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点，扬州、蚌埠和平顶山等七个城市无成交。二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.1%，包头、锦州和扬州等12个城市无成交。

孔鹏也在解读中称，突如其来的疫情对房地产市场造成明显冲击，不过相关部门及单位及时出台一系列政策措施，保障了房地产市场持续平稳健康发展。

另据路透社报道，自2018年1月起，中国国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。

报道指，中国指数研究院月初公布的2月百城房价指数环比下跌0.24%（上月为上涨0.27%）至3.05%，涨幅较上月收窄0.34个百分点。与上月相比，2月价格环比上涨的城市数量减少36个，环比下跌的城市数量增加38个。

中指院表示，受疫情影响，重点城市整体推盘量有所减少。同时，中国多省市在线下售楼处暂停开放的情况下，各项目纷纷开通网上售楼处推动需求入市。价格方面，受疫情影响，部分项目推出促销优惠活动，百城住宅均价环比出现阶段性小幅下跌。

预计未来，随着疫情得到有效缓解，因疫情积压的购房需求将会重新入市，房地产市场或将有所回暖，但整体将保持平稳。