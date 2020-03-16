中国统计局：等下个月才知道首季经济增长

中国国家统计局今天（16日）不愿对今年第一季经济增长做出预测，仅表示“我们要等到下个月大概这个时候才能知道和发布”。

据中新网、《北京青年报》报道，中国国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇今天（16日）在新闻发布会上说，目前企业复工情况总体比较好，估计3月份中国经济会有比较明显的起色，并在一季度经济中的比重占40%左右。

毛盛勇说，统计局初步判断，随着中国疫情防控成效显现，复工复产加快推进，疫情的影响在二季度会逐渐减弱，被压抑的经济活动有所释放，二季度经济会比一季度有明显的回升，下半年经济会走得更加稳健。

他认为，目前复工复产已经在加快推进。据统计局2月12日到2月29日针对规模以上企业复工率连续开展的三次快速调查，规模以上企业开工率比一周前大幅上升了19.8个百分点，企业复工情况总体比较好。

毛盛勇也指出，随着经济逐渐转好，下半年就业压力整体有所减轻。1月份和2月份来失业率有所上升，1月份失业率为5.3%，2月份达到了6.2%。“2月份失业率上升的主要原因还是疫情的影响，企业的生产经营活动受到影响，用工的需求有所减少，这样就业的人数就下降了。”

他表示，尽管2月份失业率整体有所上升，但是一些重点群体的就业情况总体还是比较平稳，比如25到59岁的主要年龄人口就业失业率是5.6%，比全部低0.6个百分点。20到24岁大专以上人员的失业率则比上个月降低了0.4个百分点。

他分析，从下一阶段的就业情况来看，随着生产生活秩序不断恢复，企业的用工开工情况在不断好转，对用工的需求会不断增加，有利于减轻就业的压力。随着经济逐渐的转好，特别是下半年，如果走得更稳，就业的压力整体来讲是有所减轻的。

不过，毛盛勇也说，现在还有一些外部疫情扩散，有可能增加不确定性。在做好疫情防控的基础上，还是要积极推进复工复产。到3月份、二季度，生产生活秩序的恢复情况又会有新的改善。