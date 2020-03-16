大赞方舱医院真神奇 儿歌被批曲风过于欢快

中国出现了一首歌颂“神奇”方舱医院的儿歌，被舆论批评曲风过于欢快，有网民甚至形容视频“好像回到了八九十年代”。

据中国《新京报》昨天（15日）引述澎湃新闻报道，作品由湖南儿童文学作家谭哲与作曲家卜文正和蒋军荣联手制作。谭哲是湖南省作家协会会员、卜文正是一名音乐制作人，蒋军荣则是湖南师范大学音乐学院教师、中国音乐家协会会员。

这首儿歌大赞“方舱医院真神奇，治病救人教舞技，医生护士才艺多，各领病人来一曲。你教一段黑走马，她跳一支快乐迪。跟我打套八段锦，康复肺操快练起。”

作品也认为，方舱医院与医生护士让“恐慌抛到云霄外，歌声朗朗暖心底。笑语传遍九大洲，生命力量齐汇聚。”

（视频来源：Youtube/TIGER KING）

儿歌视频在网上传出后，引起不少网民的负面评价，被批有朝鲜风格，有八十年代的感觉，有网民甚至要求将视频删除。

一名网民在微博上留言：“不论是作曲或作词，请考虑在这次灾难中被病毒夺去生命的家庭，多考虑医护人员牺牲个人安危的悲壮，你们这创作是要疯了吗？对医护对疫情无半点敬畏之心，还多才多艺？你是要开晚会举国欢庆吗？词曲作者，这作品将会是你们创作生涯中永远拿不上台面的耻辱。”

部分网民也嘲讽与评论男歌手的浓妆诡异、可怕。

作曲家蒋军荣回应时说，没想到网民会说这首歌曲不合适，并认为网民一下子没缓过神来，所以不会在意网民的评论。他说：“他们不知道我的生命状态，我也不会计较。”

《新京报》对此发表评论文章认为，中国抗击冠病疫情是一件严肃而沉重的事情，将方舱医院化为欢快儿歌的素材，不仅淡化了抗疫的灾难底色，也消解了抗疫的严肃性。“它并不让人觉得，这是在向医护人员表达敬意，向曾经在此治疗的患者表达宽慰，反而是在强行歌颂灾难。”