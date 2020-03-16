港府最快下周二派第二批包机 接回滞留湖北港民

香港政制及内地事务局局长聂德权昨（16日）透露，与大陆方面协商后，决定最快下周二再派第二批包机往武汉，接回滞留湖北部分地区的港民。

据《星岛日报》报道，聂德权指出，目前仍有约3400名港人身处湖北，遍布37个城市，大部分是春节时到当地的。他指，此次派包机，将集中接载孝感、咸宁、黄石等地区港人，涉及700多人。

聂德权说，包机仍按分批及缓急先后原则，尤其是照顾长期病患、长者和小孩。他称，从未登记人士，明日下午6时前应联络当局登记，而之前已联络过的市民，就不用再联络。聂德权透露，收到资料后，会评估和核对资料，登记完成后才知确实接回的人数。

聂德权又说，除了上述地区外，当收到紧急求助，政府也会尽力处理，但要考虑可行性、风险可控、交通等问题。

据报道，聂德权将会再与香港入境事务处长曾国卫带队。聂德权指，由于武汉的机场设施较为完善，因此包机这次仍会在武汉出发。不过，他称，这次比上次车程更长，在行程期间防止交叉感染的困难更大。

因此，乘客登机前必须戴上口罩和穿上保护衣，航班也会有特别的座位安排，尽量隔开乘客，乘客不能擅自调动座位。抵港后，香港卫生署工作人员会为乘客再一次检查体温，并安排他们由机场直接前往指定检疫中心接受14日的检疫。入住检疫中心后，卫生署会为他们进行病毒测试。

另外，聂德权也透露湖北又有多一名名港人确诊感染冠病，目前共有14名湖北港人确诊，一人死亡，10人已经出院。