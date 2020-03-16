新天药业参股公司注射用西维来司他钠获批 为中国首家

新天药业今日（16日）发布公告称，汇伦江苏药业所研发的注射用西维来司他钠，近日获中国国家药品监督管理局批准。

据《新京报》报道，注射用西维来司他钠是中国获批的唯一用于治疗伴有全身性炎症反应综合征的急性肺损伤和急性呼吸窘迫综合征（Acute Respiratory Distress Syndrome，简称ARDS）药物。ARDS是呼吸系统的急危重症，沙斯（也称非典）、中东呼吸窘迫综合征及流感病毒引起的肺炎皆可导致ARDS。注射用西维来司他钠是一种中性粒细胞弹性蛋白酶抑制剂，能选择性抑制中性粒细胞弹性蛋白酶对肺组织的损伤，减轻炎症反应，改善呼吸功能。

另据报道，汇伦江苏药业是新天药业参股公司汇伦生物的一家全资子公司。新天药业称，此次汇伦江苏药业获得“注射用西维来司他钠”药品注册批件，有利于公司进一步优化产业布局，加快进入小分子化药领域，包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸系统等疾病的仿制药及创新药领域，对公司未来发展将产生积极影响。

新天药业此前公告显示，新天药业于1月21日以2000万元（人民币，下同，约400万新元）入股汇伦生物，获得汇伦生物1.98%的股权。新天药业3月8日再次对汇伦生物增资8000万元，持股比例上升至9.17%。据报道，公司实际控制人、董事长、总经理董大伦直接和间接合计持有汇伦医药83.28%的股权，公司与汇伦生物的实际控制人均为董大伦。

截至发稿，新天药业股价上涨10.01%，报20.33元/股，封上涨停板。

另据《医药经济报》报道，为更好地防控疫情，中国国家药监局此前也应急批准了西维来司他钠、法匹拉韦、瑞德西韦等五个新药进入临床试验。