受疫情冲击 台积电今年获利恐近零成长

2019冠状病毒疫情在全球扩散，亚系外资今天发布研究报告指，预计7000至8000万只苹果iPhone恐延至明年上半年出货，因此将苹果公司主要芯片供应商的台湾积体电路制造目标价下调至336元（新台币，下同，约15.8新元），并预测其获利成长约1%，恐接近零成长。

据联合新闻网报道，亚系外资的研究报告指出，疫情的扩散导致全球资讯需求出现下修风险。有鉴于大陆及新兴市场以外的全球需求转弱，亚系外资将2020年全球智能手机出货量预估值从13.6亿支下修至12.9亿支，相当于年减8%；今年iPhone整体出货预估也从2亿支调降20%至1.6亿支。

亚系外资指出，尽管大陆供应链快速恢复，但美国疫情扩散恐导致旅游禁令延长，影响新产品设计定案并降低消费者换机意愿，尤其因55%至60%的iPhone销售来自美国与欧洲市场。外资推估约7000万支至8000万支5G苹果iPhone出货时间可能从今年9至12月延后至2021年上半年出货，将大幅影响今年全球5G智能手机渗透率。

考量全球智能手机出货及半导体成长率下修，亚系外资将修晶圆代工厂台积电2020年、2021年每股盈余预估值分别调降27%、6%至13.45元、19.78元，目标价从早前预估的380元下修到336元。虽然台积电2020年每股盈余可能仅成长约1%，但2021年每股盈余有望大幅增加47%，故维持“优于大盘”投资评等。

台积电股价今天下跌5元开出，盘中低点来到275.5元、跌幅约5%，成交量逾8.14万张。

亚系外资也发现，由于更多企业采取远距工作，可能影响升级个人电脑（PC）或更新Windows 10作业系统的需求，预估2020年全球PC出货将年减8%，低于先前预估的年减5%。今年伺服器出货成长率虽从年增7%调升至年增10%，但明年成长率从年增7%调降至年增1%，原因是远距工作可能只是短期需求。