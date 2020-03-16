安徽医生擅自收治病患致数百人隔离

中国安徽一名医生擅自收治出现发烧、后被确诊感染冠病的病人，导致妻子也染病，数百名人被迫隔离，公安对此立案侦查。

据“安徽检察”微信公号昨天（15日）发布的消息，这名吴姓医生分别在1月30日和2月8日明知两名就诊病人发烧、咳嗽，却在没有预检分诊或发热门诊病历或证明的情况下接诊病患，并为他们开处药方，并安排妻子进行输液治疗，也未按要求告知患者转诊或到上级医院诊治。

此外，这名医生所在的村卫生室还作为快递代收点，数百名群众在疫情防控期间到卫生室取件。

安徽省检察院第一检察部通报，安徽霍邱县卫生健康委员会在1月29日下发通知，规定经乡镇卫生院或上级医疗机构预检分诊后，不符合临床疑似病例定义的发热人员在持有乡镇卫生院或县级医院预检分诊或发热门诊的病历或证明的情况下，村卫生室、个体诊所方可对症处置，否则不准擅自收治。

通报提到，涉事医生同一天在霍邱县一个卫生院会议上得上述规定。

医生2月14日将诊所关闭，两名病患和妻子三人随后被确诊染病，因涉事医生和妻子在诊所内接触致隔离者达数百名。霍邱县公安局2月20日对这名医生以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。涉事医生目前被医学隔离，霍邱县公安局也暂时对他采取监视居住强制措施，案件正在进一步侦查中。