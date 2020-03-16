官方：外防输入已成中国疫情防控的重中之重

针对近期有超过6万名入境人员曾到过重点疫情国家或地区，中国官方今天呼吁要加强边境防控，强调外防输入已经成为目前中国疫情防控的重中之重。

综合《人民日报》、中新网报道，中国国家卫健委新闻发言人米锋今天（16日）在新闻发布会上说，外防输入已经成为中国目前疫情防控的重中之重。对此，他不建议中国民众在这个时候出境旅游。据世界卫生组织通报，截至3月15日17时，全球有高达143个国家和地区已出现疫情蔓延的情形。

此外，中国国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛也在会上指，目前中国国家移民局采用“三提前”、“三共享”加强排查。“三提前”即在登机提前、航班起飞提前、航班降落前，提前掌握入境人员信息。

“三共享”则是每天排查信息通过全中国口岸入境人员信息，通报给各地疫情联防联控机制、对每一名入境人员逐一开展入境检查询问和对提供的新增确诊人员和高度疑似人员信息，在入境人员数据库中排查筛查。

刘海涛还说，根据目前边检通报的110万条入境人员信息，发现有6万2000名入境人员曾到过重点疫情国家地区。为此，当局已通报入境地的海关部门进行重点检疫。

据中国国家卫生健康委员会通报，中国昨天共新增16起确诊病例，其中境外输入占12例。截至目前，中国累计报告境外输入确诊病例达123例。