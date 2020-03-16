中国国家基因库成中国首个GISAID授权机构

深圳国家基因库（下称“国家基因库”）与全球共享流感数据倡议组织（GISAID）今日（16日）达成战略性合作，国家基因库生命大数据平台（CNGBdb）成为中国首个GISAID正式授权的平台。

据澎湃新闻报道，中国基因测序龙头华大集团处的信息，为共同助力全球呼吸道传染病相关病毒研究，国家基因库与GISAID达成战略性合作，双方将围绕呼吸道传染病相关病毒的基因数据管理、共享、分析等方面展开全面合作，促进病毒数据的全球共享。

华大方面称，此次战略合作将帮助中国科研工作者获得一站式病毒数据资源访问服务和更加丰富的分析工具，也标志着中国科研机构在合规合法、保护数据生产者和提交者权利的前提下，促进全球范围新型冠状病毒及流感数据共享方面迈出重要一步。

据报道，GISAID是目前全球最大的流感及新型冠状病毒数据平台，总部位于德国慕尼黑，于2008年5月第61届世界卫生大会期间启动。该组织由全世界一组权威的医学科学家组建，致力于改善流感数据的共享。

GISAID的数据来源于全球1万4000千名研究人员和1500个机构。GISAID针对新型冠状病毒开发的EpiCoV™数据库，截至3月13日已收录656条新型冠状病毒序列数据，超越公有领域的数据库在内的传统数据平台。

据悉，国家基因库是中国首个国家级综合性基因库，也是国家重大科技基础设施之一。作为中国最大的生物大数据中心之一，国家基因库生命大数据平台汇集了国家基因库及全球其他重要数据源的公开数据，在本次疫情中，该平台截至3月13日已经汇总了国家基因库归档及美国国家生物技术信息中心（NCBI）的病毒序列数据资源159条，助力研究人员快速发现、检索和分析病毒。