女子被隔离坚持要喝矿泉水 民警怒回：这不是宾馆

近日，一段女子在隔离区坚持要喝矿泉水的视频在网络引起关注。视频显示，该女子因喝水问题与警察发生争执，警察更怒回这里不是宾馆，拒绝女子的要求。

中国公安部主管的中国警察网今日（16日）发布视频，指有网友爆料，一名隔离区的女子坚持要喝矿泉水，甚至要把快递寄到隔离区，因而与工作人员发生争执，随后警察赶来处理纠纷。

视频中，一位穿着特警字样防护服的男子正在询问一位年轻女子：“刚才是否要冲闯出去？”女子对此予以否认。特警随后对女子提出口头警告说：“这里不是宾馆，这里是隔离区……”但话还没说完，便被女子打断，称：“隔离区也要保障人权吧。我已经三天没有喝水了。”

特警回应称，隔离区有开水壶，大家都是烧开水喝的。但女子称开水里都是杂质，没有办法喝。对此，特警怒回：“这里不是来给你旅游的。”

据中国多家媒体报道，事件发生在上海浦东某隔离点，涉事女子疑似从海外归来。

针对此视频，有网友评论嘲讽道“这里养不起你，隔离结束了，就快飞机返航回去喝没有杂质的矿泉水”“三天没喝水嗓门还这么大，你是在偷喝马桶水吗？”

近来，境外回国人士在隔离点闹意见的现象频频出现，引起社会关注。《人民日报》海外版旗下的账号“侠客岛”今天就发表微博，对这种现象表示不满。该微博文章指，因中国疫情态势向好，一些人选择回国，但入境管控的工作艰巨，“我们不奢求你说声谢谢，但也别制造无谓的麻烦”。

文章也指，“在目前严防境外疫情输入的关键时刻，加强入境检疫是管控的重中之重，接受检疫则是每一位入境人员应该遵守的义务。”

（视频来自@中国警察网官方微博）