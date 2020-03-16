台湾公务员赴旅游警示国后请假 或影响考绩

台湾2019冠状病毒疾病确诊个案接连与国际旅游有关，台湾人事行政总处今天（16日）说，虽不会对所有公务员下达旅游禁令，但已要求人事单位对准假要审慎考量，若公务员去旅游警示国，回台后请假也可能影响考绩。

据联合新闻网报道，台湾人事行政总处表示，公务员原本请病假与事假合计14天内不影响当年考绩，但若公务员非必要前往第二级与第一级旅游警示国，回台后要请假自主健康管理，则不管请几天事假或病假，都将列入年底打考绩的参考，可能影响考绩评等。

根据台湾中央流行疫情指挥中心的旅游疫情建议，第三级国家是最高等级，应避免所有非必要旅游，从第三级国家入境后须居家检疫14天。目前公告的第三级国家包括韩国、杜拜、意大利等欧洲27国。至于第二级与第一级旅游警示国，指挥中心则要求返台后要14天自主健康管理。

台湾内政部近日宣布禁止部内人员赴“国际旅游疫情建议等级”第三级警示国；澎湖县、台中市、台南市、云林县、基隆市等地方政府，也陆续禁止公务人员前往旅游警示国家地区；新北市则要求教职员工不得到高风险疫情国家。

对于是否会针对所有台湾公务员发布旅游禁令，人事行政总处表示，目前没有发布类似禁令的规划，但第三级旅游警示国家应尽量避免前往，已请各机关人事主管，对于前往第三级旅游警示国的准假程序，要审慎考量，由前端准假程序进行管理。目前，未有公务员硬要请假去第三级警示国旅游。

因应国际旅游疫情，人事行政总处也建议政府机关、学校等各类人员，原有的国际考察和交流等活动，若是对象为第三级国家，若非必要应避免前往；第一级或第二级国家要审慎考量必要性、急迫性跟替代方案，如要前往应提高自身防护，并遵守当地防疫指示。