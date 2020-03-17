香港前财长曾俊华加入“国家队” 政治去向惹关注

香港前财政司司长曾俊华在上次特首选举后淡出政坛，不过他的一举一动仍受到一众传媒及市民注意。早前，自由党荣誉主席田北俊接受网媒专访时便透露了自己正与“薯片曾”合作，打算筹组平台，支持志同道合、爱国爱港的年轻人参选立法会换届选举。

据《星岛日报》17日报道，曾俊华近日被发现加入了由华润集团、中国恒大及本地发展商信置等多家央企和中资企业成立的“大湾区共同家园投资基金”，并担任独立非执董一职。基金于2018年成立，聚焦创新科技，希望帮助香港企业在大湾区发展。

据了解，身为华润医疗控股有限公司董事长的胡定旭与华润集团董事长傅育宁数十年老友，非常熟稔。胡定旭见对方希望将大湾区基金管治变得更国际化和公开透明，出力支持，而且找来曾俊华、财经事务及库务局前局长陈家强和招商局集团副总裁李引泉入局。有知情人士直言，今次曾俊华加入的是“国家队”，因为胡须曾对科技发展有兴趣，所以随即答应加入。

曾俊华也书面回覆表示，他去年获邀加入“大湾区共同家园投资有限公司”担任独立非执董，是以个人身分出任有关职位，与其他业务无关。他表示，一直相信大湾区发展充满潜力，尤其是创新科技方面，能配合香港的金融产业和湾区内庞大的生产力，优势特别明显。他期望以其经验和人脉协助团队，并鼓励香港青年人认识大湾区，把握难得的发展机会。

曾俊华今次举动，惹起政界关注。尤其是立法会选举在即，田北俊公开指会与曾俊华合作支持志趣相投的参选人。

知情人士透露，田少早于去年开始有意在今年立法会换届选举中“扯大旗”，当时许多人就此与他作交流。据了解，曾俊华与田北俊是多年老友，若果田少向他询问意见，“薯片”当然不会“撒手不管”，不过他在今次立法会选举会否占一角色，这名知情者则有所保留，并强调“不会组党、不会参选”。至于曾俊华之后有无机会为田少所捧的“后生仔”站台，则要视乎他与对方的个人交情，以及政治理念是否相近。

有政界中人也相信，曾俊华自从特首选举落幕、退出“热厨房”后，忌讳于公开场合评论社会事件及参与政治活动。他现时多参与金融科技相关工作，又于多家公司担任顾问等幕后职位，闲时教人剑击，生活十分开心，质疑田北俊的说法有“摆薯片上台”之嫌；但田北俊就信心满满说，“请留意以后几个星期的事情”。