湖北16日新增一例确诊 全中国新增境外输入20例

此次冠病疫情大陆受影响最严重的省份湖北省（16日）新增确诊病例一例，位于武汉，但中国昨天出现20例境外输入的确诊病例，总新增确诊病例21例。

据中国国家卫健委消息，3月16日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，新增死亡病例13例（湖北12例，陕西1例），新增疑似病例45例。

当日新增治愈出院病例930例，解除医学观察的密切接触者1105人，重症病例减少202例。

截至3月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例8976例（其中重症病例2830例），累计治愈出院病例68679例，累计死亡病例3226例，累计报告确诊病例80881例，现有疑似病例128例。累计追踪到密切接触者681404人，尚在医学观察的密切接触者9351人。

湖北新增确诊病例1例（武汉1例），新增治愈出院病例893例（武汉836例），新增死亡病例12例（武汉11例），现有确诊病例8701例（武汉8304例），其中重症病例2782例（武汉2695例）。累计治愈出院病例55987例（武汉39220例），累计死亡病例3111例（武汉2480例），累计确诊病例67799例（武汉50004例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例3例（武汉1例）。

3月16日0至24时，新增报告境外输入确诊病例20例（北京9例，上海3例，广东3例，浙江1例，山东1例，广西1例，云南1例，陕西1例）。截至3月16日24时，累计报告境外输入确诊病例143例。