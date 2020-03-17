台湾禁止高中以下师生出境 违例者将被公布姓名

全球冠病疫情急遽升温，加上岛内出现学生确诊个案导致学校停班首例，教育部宣布，高中职以下师生今（17）日全面禁止离境，此举引发师生反弹，质疑措施不合理。另即日起民众若前往第三级流行疫情区域国家返国确诊，“明知故犯”者，将公布姓名、不给检疫14天每日1000元的补偿、同时加收采检的费用。

据《中国时报》报道，台湾教育部昨晚宣布，自3月17日起到本学期结束（7月14日），高级中等以下学校全面停止学校师生出境计划，如有特殊必要者可以专案申请，并且加强返台后管理措施。至于师生不遵守规定的处罚，教育部还要进一步研拟。

4月2日至5日是台湾春假，许多师生即使预先买了机票，也不能出境。全国教师工会总联合会理事长张旭政表示，“这个措施有点过头且不合理”，尤其针对师生，很奇怪。他质疑，是不是因为许多县市先对师生出境做出限制，所以中央流行疫情指挥中心被牵着走，才做出这样的决定？

新北市长侯友宜昨天率先开第一枪宣布，高中职以下所有师生一律禁止出境，桃园市立即跟进。台北市副市长黄珊珊表示，禁止出境是限制人民自由，要请示中央发布命令、有法规即可指挥，否则没法源就不能禁止。但北市府没多久也宣布，各级学校师生7月14日前原则上不得出境，若有必须出国的比赛或重大原因，仍需专案报准。

双北及桃园陆续宣布禁止师生出境，其他县市也纷跟进相关措施。中央流行疫情指挥官陈时中在傍晚宣布，依行政院指示全面禁止出境，政院也表示一切以疫情指挥决定为主。

台湾家长教育联盟理事长谢国清则说，现阶段确实不宜去高风险的国家，但政府应该是用呼吁的方式来达成这个目标，以强制命令针对师生来限制，没有必要。

此外，台湾单日确诊人数连续二天破新高，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中宣布实施三大方案，即日起，民众若前往第三级旅游疫情国家，“明知故犯”者，返台若确诊，就会公布其姓名，同时撤回每日1000元，14天居家检疫共1.4万元的补偿金，若衍生采检等相关费用也要自行负担，相关办法两天后会公布。

陈时中补充，民众入境填写检疫通知书资料若不确实，也将依《传染病防治法》第58条规定及第69条第1项最高处15万元罚锾，另针对违反相关检疫规定者，如检疫期间，没有接电话等，依法罚10至100万，同样公布姓名。