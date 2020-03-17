路透：人大或于四月底五月初召开

两名参与筹备工作的消息人士表示，中国暂定计划在4月底或5月初召开此前推迟的第十三届全国人民代表大会第三次会议。

路透社引述两人说法，指这是因为中国冠病新增病例数大幅下降，尽管世界其他地方新增感染者激增。

此前，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议宣布决定：适当推迟召开第十三届全国人民代表大会第三次会议，具体开会时间由全国人民代表大会常务委员会另行决定。中国全国政协主席会议也宣布推迟召开全国政协十三届三次会议。

两会期间，通常5000名代表将齐聚北京人民大会堂，重新召开两会将成为一个重要迹象，表明国家领导层认为情况正在恢复正常。

国务院新闻办公室和全国人大常委会新闻部门周一没有立即回复路透社传真置评请求。

冠病疫情目前在中国的累计确诊病例超过八万多例，死亡病例逾3200例，疫情给经济造成打击，导致工厂产出以30年来最快速度下滑。

全国人大会议召开时间尚未敲定，其中一名消息人士表示，出席人数可能会减少，那些从北京以外来参会的人员需要接受隔离。

现在从中国其他地方抵达首都的人员必须接受两周隔离。

“在冠病疫情在全球迅速扩散之际，我们还得随机应变，”该不具名消息人士表示。

全国人大会议的会期通常至少10天。全国政协会议也将同步召开。

国家统计局周一发布的数据显示，受疫情影响，1至2月规模以上工业增加值同比下降13.5%，创历史新低，远低于路透调查预估中值的1.5%。

城市投资和零售销售也出现了有史以来的首次大幅下降。

中国国务院总理李克强周一主持召开中央应对疫情工作领导小组会议。会议指出，当前境外输入病例给疫情结束带来不确定性，要强化同有关国家沟通和行动协调，推动共同执行履行疫情防控指南，严格执行个人、地方、接待方、家庭等报告制度，做好居民出境旅游提醒。