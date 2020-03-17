援鄂医疗队今日起分批撤离

随着湖北疫情防控形势逐步转好，援鄂医务人员开始分批撤离，今日将有41支中国国家医疗队3675人返程，其中包括中医421名。

据澎湃新闻报道，中国国家卫健委的消息，撤离的团队中包括上海、安徽、甘肃、广东、贵州、海南、河南、湖南、江苏、宁夏、青海、山东、陕西、四川、天津、新疆等省份的部分医疗队。

上述医务人员在湖北武汉期间，共支援了当地14所方舱医院、七所定点医院。

据《北京日报》旗下的长安街知事微信公众号“长安街知事”报道，中共中央应对疫情工作领导小组3月16日召开会议，提到在保证重症患者得到高水平治疗、帮助湖北恢复正常医疗服务的基础上，将有序组织援鄂医务人员分批撤离。

中国国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉也指出，支援定点医院的医疗队，只要是完成了救治任务，原地休整几天以后，也陆续安排他们有序撤离。

今日即将离开武汉的同济大学附属东方医院国家紧急医学救援队55名队员，在16日下午接到撤离命令后，将东西湖方舱医院帐篷医院中的电力设备拆除、剩余医疗物品搬运，将20顶帐篷医院全部打包装箱。该医疗队2月4日从上海出发驰援武汉东西湖（武汉客厅）方舱医院，3月8日“休舱”后，待命休整。按照计划，55名队员将从陆路、航空两线返沪。

陕西国家紧急医学救援队也于今日6时许，在武汉青山区驻地门口出发返回，有车辆九辆，队员43人。上午8时许，支援江汉方舱医院的海南支援湖北第三批医疗队100名队员在武汉市委党校进行撤队前的集结，在举行简短欢送仪式后，这批队员将乘机返回海南。另一边，天津第二批援鄂医疗队138名队员在青山区驻地集结，准备乘包机返回天津。

江苏省第一批援鄂医疗队146名医护人员也在当天上午9时许集结准备离汉。离别时，医疗队医护人员特别在文化衫上作画，赠送给志愿者和服务过的医院医护人员。

据中国国家卫健委早前透露，从除夕夜第一批医疗队到达武汉，截至3月8日，已有346支医疗队、4.2万名医务人员抵达湖北。