特朗普推特上称冠病是“中国病毒” 网民反斥“你是美国病毒”

美国政府当地时间16日晚发布全国指引，建议国民未来15天内减少聚会外出，出现社区传播的州也关闭就把、餐厅、健身房等公共场所。

美国总统特朗普过后在推特上发文，称2019冠状病毒为“中国病毒”，引发争议。他在推文中表示“美国会强力支持如航空公司等其他受中国病毒影响的行业。我们会比以往更强大！”

这番言论引起网民不满，有人留言批评特朗普才是“美国病毒”，有在美华人担忧特朗普的言论将推动美国国内的种族仇视情绪。

特朗普推特引起网民不满。（推特截图）

当日较早前，美国国务卿蓬佩奥与中国主管外交的中央政治局委员杨洁篪通话。两人的通话内容与中国外交部发言人赵立坚早前的争议性发言有关。赵立坚在推特上称，冠病病毒可能是由美军带到武汉的。美国国务院随即召见中国驻美大使崔天凯，提出严正交涉。

上周五（13日）被问到相关争议时，特朗普说：“他们（中国）知道病毒来自哪里，我们都知道是哪里来的。”

两国就杨洁篪与蓬佩奥通话的官方声明各自表态。中国官媒的报道称，杨洁篪对美国诋毁中国和中方防控努力的行为，“激起中国人民强烈愤慨，中方对此坚决反对，予以强烈谴责”。美方的声明则指，蓬佩奥对中国企图将新冠病毒怪罪到美国头上，表达强烈反对。“这不是传播不实信息和荒诞谣言的时候，而是各国团结对抗共同威胁的时候。”