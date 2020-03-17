现代汽车2月在华销量暴跌97% 创在华投产以来历史最低

韩国现代汽车2月份中国市场销量仅有1007辆，同比大幅下降97.4%。起亚汽车销量仅为972辆，同比大幅下滑95.6%。

据韩国每日新闻17日报道，该销量数据创下2003年现代·起亚中国工厂开工以来历史最低。受疫情影响，工人迟归及工厂开工率低是主因。现代汽车自身也存在一些问题。

报道称，现代起亚2017年因发动机等质量问题发生多起召回事件，品牌形象在中国市场大受影响，2019年中国工厂的产能释放率仅为40%左右。

现代汽车2月全球销量为27.5万辆，同比减少13%。其中，现代汽车韩国本土销量骤减26%至3.9万辆；海外市场下降10%至23.6万辆。

疫情对现代汽车的影响仍未远去。2月底，现代汽车位于韩国东南部城市蔚山的一家工厂员工病毒检测呈阳性，迫使这家工厂关闭。现代汽车一位发言人称，这家生产PALISADE SUV等热门车型的工厂3月2日恢复生产。

“在中国，我相信约80%现代汽车经销商在2月份没有开展业务。中国目前还没有完全解除交通限制，所以4月份之前情况都会比较糟糕”，韩国三星证券表示。

2020年，现代汽车全球销量目标设定为458万辆，其中韩国市场73.2万辆，海外市场384万辆；而2019年，现代汽车全球销量为442.6万辆，其中韩国市场销量74.2万辆，海外市场368.4万辆。这意味着现代汽车今年全球销量欲实现3%增幅，其中韩国市场销量缩减1%，海外市场销量增长4%。

但就目前情况而言，现代汽车设定的销量目标，或将难以实现。