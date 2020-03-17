渣打下调中国今年GDP增长预测至4%

渣打银行发表最新报告，将2020年中国经济增长预测由原来的5.5%下调至4%，因首季度经济下滑的情况超出预期，以及2019冠状病毒疫情成为全球大流行令全球经济衰退风险增加。

据路透社报道，该行预期，中国第一季度国内生产总值（GDP）将按年收缩4.2%，而最新数据显示1至2月收缩达12%。

不过，渣打预测中国未来三季度将迎来强劲的经济反弹，料第二、三及四季GDP将分别按年升6.1%、6.3%及6.4%，受政策支持增加及经济活动回复正常所带动。尽管疫情可能减少外部需求，但与他经济体比较，中国复产和维持生产的能力较佳，可能抵销部分影响。

报告并预期中国将继续进行宽松，料中国人民银行将于第二及第三季分别下调存款准备金率各50基点，并预期未来两季中期借贷便利（MLF）利率各下调10个基点（此前预期为只在第二季下调10个基点），因全球央行宽松为人行创造更多空间降低社会融资成本。倘第二季度经济未出现复苏，基准存款利率下调的窗口将会打开。

渣打并将2020年末10年期中国政府债券收益率预测由2.8%调降至2.45%，并继续预期今年广义预算执行赤字占GDP为6.5%，较去年5.6%提高，因当局更聚焦于基建开支。