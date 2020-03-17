安徽符合条件者可停止佩戴口罩

中国安徽省疫情防控指挥部昨天（16日）发布指南，允许符合条件的民众适时摘掉口罩。

据安徽省人民政府新闻办公室官方微博的消息，该指挥部印发的《低风险地区社会公众口罩使用指南》，罗列出七种非必需佩戴口罩的情形和13种需要戴口罩的情形。其中，无需佩戴口罩的情形包括民众独自在封闭空间或室外空旷地区时，以及安康码均为绿码且居家家庭成员无异常症状时。

工作、开会时，若企事业单位工作人员无发热、干咳等异常症状，且安康码均为绿码时，在间隔距离不少于一米、每人占有面积不少于一平方米的情况下，也无需佩戴口罩。

此指南也提到，年龄极小的婴幼儿不能佩戴口罩，易引起窒息。

除此之外，该指南也要求民众在特定情形下，仍需佩戴口罩。这包括出现发热、干咳等呼吸道症状的人员，或与出现呼吸道症状的病人接触时。

此外，前往医疗机构，机场、火车站、高铁站等人口密集场所、公共场所，及通风不良或密闭工作场所时，均需佩戴口罩。在上述场所工作、从事疫情相关工作的人士，以及在实验室从事病原检测人员，也必须佩戴口罩。

指南也提出，乘坐出租车、公交车、地铁等公共交通时也需要佩戴口罩。

截至16日24时，安徽省已连续18天无新增确诊病例、新增疑似病例。据《中国青年报》报道，安徽省最后一批在院冠病确诊患者在3月8日全部治愈，全省16个市实现“清零”。