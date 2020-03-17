台媒：国民党主席江启臣人事底定  最快今午送派令

台湾媒体报道，国民党主席江启臣人事底定，最快今天下午（17日）送派令，明天中央委员会提报新人事。

据联合新闻网报道，目前确定秘书长由国民党前新北市主委李乾龙出任，前立委李彦秀担任专任副秘书长。消息指，国民党中央委员连胜文内定为智库董事长，前立委许毓仁则出任数位行销科技长。

另据苹果新闻网报道，李乾龙今天接受访问时透露，确实有被征询，下午就会确定。

据报道，党内人士透露，江启臣在人事布局上面临困境，一方面希望朝向党务主管年轻化，但恐遭质疑资历辈份是否足够、能否镇住各方党内人士，若安排对党务熟悉的资深人士，恐背负派系把持骂名，遭质疑与世代交替、青壮派接班理念背道而驰。

消息也指，起初江启臣抛出党团、县市首长以及党务系统等11人集体领导平台后，就倾向不设副主席一职，但知情人士指出，党主席不可能事必躬亲，仍需要一位份量足够的人分担职务，这项要务最后要交给执掌党内协调的秘书长，或是另设副主席，人事方向还可能变动，因此周三要公布的第一波人事案将聚焦在一级党务主管。

联合新闻网的报道称，副秘书长除了李彦秀为专任外，前立委柯志恩、颜宽恒以及台南市党部主委谢龙皆为兼任。其余一级主管部分，代理文传会文委王育敏将真除留任，行管会主委邱大展及大陆事务部主任周继祥也都留任，组发会主委则由屏东市前市长叶寿山接任。

该媒体也获悉，江启臣上周日向高雄市长韩国瑜借将二人，分别是副市长李四川以及叶寿山，希望李四川能回锅秘书长，但由于李四川是韩市政上重要的副手，工作表现更获高雄市民认可，由其在此罢韩关键时刻更是重要，韩国瑜不愿放人，最后仅由叶寿山出任组发会主委一职。