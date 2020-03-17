天津市疾控中心主任顾清同时担任市卫健委副主任

天津市政府网站16日发布通知，决定任命市疾控中心主任顾清担任天津市卫生健康委员会副主任。

这份文号为“津政人〔2020〕27号”的文件，其发文机构为天津市政府，落款时间为今年2月6日。这意味着，今年2月起，天津市疾控中心党委副书记、主任顾清已同时担任市卫健委副主任。

据澎湃新闻报道天津市卫健委网站的“领导信息”显示，市卫健委党委委员、副主任，市疾控中心党委副书记、主任顾清位列市卫健委党委书记、主任王建国以及党委副书记、副主任韩晓芬之后。

天津市卫健委网站官方简历显示，顾清曾任天津市卫生防病中心综合部副部长、公共卫生突发事件应急处理中心副主任、天津市卫生防病中心副主任、市健康教育所所长、天津市卫生局疾病控制处副处长（正处级，主持工作）、天津市疾病预防控制中心副主任、天津市疾病预防控制中心党委副书记、主任，现任天津市卫生健康委员会党委委员、副主任，天津市疾病预防控制中心党委副书记、主任。

天津市疾控中心网站介绍，天津市疾病预防控制中心是天津市政府举办的实施全市疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，是天津市卫生安全体系的重要组成部分，是在市政府卫生健康行政部门领导下，组织实施全市卫生防病工作的技术保障部门，同时承担对区防治机构的业务指导、考核和技术示范职能。原为天津市卫生防疫站，始建于1953年，1984年更名为天津市卫生防病中心，2006年更名为天津市疾病预防控制中心。

目前，天津市疾控中心党委书记一职由杨洪利担任。