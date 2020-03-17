中国央行副行长：疫情未影响中国金融业对外开放既定进程

扩大金融业对外开放是中国长期坚持的政策导向，当前疫情并未影响金融业对外开放的既定进程。下一步中国央行将协同推进金融业对外开放、汇率形成机制改革和资本项目可兑换“三驾马车”。

中国央行副行长陈雨露在17日于中国金融杂志官方公众号刊登的一篇署名文章发表以上观点。他指出，扩大金融业开放要更加注重风险防范工作。金融业开放不必然意味着增加风险，但确实可能对监管提出新的挑战。这就需要更加注重加强宏观审慎管理，尽快补齐监管制度短板，建好各类“防火墙”。

文章进一步表示，扩大金融业对外开放是中国长期坚持的政策导向，“开放的大门只会越开越大，不会受到疫情影响”。

另据路透社报道，文章也指出，近日发布的《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》中有11条涉及对外开放的措施，就是一次对接国际高标准规则，在更高水平上推进金融开放的充分体现。

文章强调，金融业开放不必然意味着增加风险。能否有效防范金融风险主要取决于金融监管制度是否完善、金融市场是否有效、市场约束是否刚性、金融机构是否有良好的风险控制水平。

近年来，中国系统性风险的评估、防范、预警和金融风险处置机制以及金融监管体系不断完善，金融监管制度逐步建立，宏观审慎管理框架日益完备，抵御金融风险的能力大幅增强，更重要的是，中国经济长期向好，国家治理体系和治理能力不断增强，这些都是有效维护金融安全的重要保障。

当然，扩大金融业开放确实可能对监管提出新的挑战。这就需要更加注重加强宏观审慎管理，尽快补齐监管制度短板，提高金融监管的专业性和有效性，建好各类“防火墙”，提高防范和化解重大风险的能力，使监管能力与开放水平相适应。

在跨境资本流动方面，要继续建立健全“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，坚持服务实体经济与防范跨境资本流动风险并重，防范短期投机性资本大进大出。

同时，还要加强跨境监管和处置合作，全面落实金融领域的关键国际标准和准则，降低跨境监管套利和风险跨境传染，坚决维护好金融稳定和金融安全。

中国央行、银保监会等四部委及上海市政府上月联合下发意见称，将在临港新片区内探索取消外商直接投资人民币资本金专用账户，探索开展本外币合一跨境资金池试点；试点符合条件的商业银行理财子公司在上海设立专业子公司，投资临港新片区和长三角的重点建设项目股权和未上市企业股权。