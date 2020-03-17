港特首称4月20日复课已无可能 中学校长建议DSE后复课

香港教育局上月宣布全港中小学最快也要4月20日才能复课，但香港特首林郑月娥今早（17日）指出，根据现在的情况，中小学如期在4月20日复课“已没什么可能”。对此，有中学校长倡议在DSE后的5月复课，但防疫物资仍是个难题。

据香港01报道，林郑月娥也指出，即使复课也只能分阶段进行。对此，湾仔区校长联会主席、圣公会邓肇坚中学校长戴德受访时指出，不能完全排除暑假前复课的可行性，他昨日与教育局会议期间，已向当局建议待今年中学文凭考试（ DSE）笔试完结后，考虑在5月初让中学先复课，前提是疫情没有恶化、防疫物资足够。不过，他承认学校订购口罩时仍遇困难，难以备足足够数量。

即使5月初能复课，戴德正指，因电子学习的内容不能完全涵盖所有课程内容，若能复课，5月至6月期间全日上课追赶进度，考试内容也需要迁就调节，而中五升中六的学生需追赶课程及备战DSE，预料他们的暑期补课较过往更密集。

中学校长会副主席连镇邦表示，昨日学界与教育局会面，获悉局方将于3月底决定及宣布复课或停课安排，但分阶段复课详情仍需讨论，4月20日能否复课未有定案。他指，校长会在会议期间表明当局有决定后应提早至少三周通知学校，并需提供清晰复课指引。他也指，决定复课与否，应取决于两项条件，包括医学专家是否认同，以及口罩、防疫物资是否足够。

至于小学方面则相对被动，兴德学校校长、资助小学校长会名誉主席赖子文说，原本预料4月疫情逐步缓和后，先待中学复课，随后小学在5月初复课。但目前外国疫情大爆发，情况较过往数月更不明朗，香港难以独善其身。因此，他预料在外国爆发、防疫物资仍短缺的情况下，4月20日小学不能复课，也不宜复课，同时呼吁家长在停课期间，要以子女的安全为首要考虑，不要掉以轻心。

赖子文估计，在分阶段复课情况下，小学需先待中学复课，一般需相隔两星期才能逐步复课。他也表示，停课期间配合电子学习，相信复课后需时一到两个月便能追回进度，其学校目前估计需采用半日课堂形式，动用整个暑假补课。