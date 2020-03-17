马云向非洲54国捐赠600万只口罩及防疫物资

阿里巴巴创始人马云16日在微博称，要为非洲54个国家每个国家捐赠10万个口罩、1000件防护服和1000个防护面罩，为每个非洲国家捐赠2万个检测试剂盒，还将立刻与非洲各国医疗机构合作，提供新冠病毒临床治疗网上培训资料。

据钛媒体报道，马云称，所有600万口罩、110万试剂盒、6万套防护服、6万个防护面罩以及其他物资我们将会统一送到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，埃塞俄比亚总理将为这些非洲抗疫物资提供帮助负责物流和分发。

马云指出，疫情正在全世界蔓延，我们必须跑在病毒前面。非洲的医疗资源相对缺乏，一旦蔓延，后果不堪设想。这次的灾难比想象中更加艰巨和长久，我们必须尽力做好准备。过去的两个月告诉我们，认真对待，全力以赴是完全可以控制疫情扩散的。今天我们都生活在同一片着了火的森林里，观望、恐慌、无知、不作为和乱作为都是不负责任的，我们必须有所行动。

据了解，埃塞俄比亚等26个非洲国家相继报告新冠肺炎确诊病例，疫情不断扩散对于医疗卫生体系薄弱的非洲带来新的挑战。

埃塞俄比亚总理阿比艾哈迈德阿里在个人推特上表示，“非洲做好应对新冠病毒的准备，减少医疗灾害的发生非常重要。非常感谢马云与埃塞俄比亚合作，为每个非洲国家提供1-2万组试剂和超过10万只口罩，这样的物资援助和技术支持对于防止病毒扩散很重要。”

此前，马云公益基金会、阿里巴巴公益基金会已分别向日本、韩国、伊朗捐赠100万只口罩，为意大利、西班牙等疫情严重的欧洲国家捐赠180万个口罩和10万份检测试剂，为美国筹到50万份检测试剂盒和100万只口罩，这些物资正在陆续运达各国。

非洲是马云特别关注的地方。2017年，马云第一次造访非洲大陆，从此与非洲结下不解之缘。他出资成立“马云非洲创业基金”，帮助非洲年轻人实现梦想；2019年11月，在马云和埃塞俄比亚总理阿比的见证下，埃塞俄比亚政府与阿里巴巴签约共建eWTP(世界电子贸易平台)。