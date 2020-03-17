高盛下调中国一季度GDP同比增速至-9%

国际投行高盛最新发布报告，将其对中国一季度及全年的经济增速预估从此前的2.5%和5.5%，调降至-9%和3%。

据路透社报道，高盛报告称，中国官方1至2月经济运行数据以及3月至今的高频指标表明，一季度实际GDP增长的报告要比其先前预测的要弱得多（年化率为6%，或同比增速2.5%）。根据高频跟踪和行业水平分析，高盛预计一季度实际GDP同比下降9%。

高盛也将其对2020年中国实际GDP同比增速的预测自5.5%下调至3%，主要是基于中国上半年疲弱的经济活动水平。“尽管更有力的政策支持可能推高增速，但如果在未来几个月内无法在全球范围内控制大流行，复苏或许会进一步延迟。”

报告指出，外需疲软限制了二季度的复苏，由于冠病病毒最近在其他国家迅速传播，预计二季度中国以外经济体的增速将明显放缓；而在这种全球经济疲软的背景下，中国经济活动的复苏也可能受限。因此预计三季度之前，实际GDP都不会恢复到肺炎爆发前的增长趋势。

冠病疫情令本在企稳的中国经济受到重创，最新公布的1至2月工业、消费和投资数据均超预期跌至历史新低。

分析人士普遍预计，随着中国国内疫情形势好转、企业复工复产节奏渐入正轨，以及一系列政策对冲的逐步发力，3月经济数据将有所改善，但疫情在全球快速蔓延可能会带来二次冲击，一季度中国经济大概率负增长。